Мошенник "помог" жительнице Кузбасса ликвидировать несуществующий кредит почти за 300 тысяч рублей

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Горожанка в Междуреченске лишилась крупной суммы средств после беседы с «сотрудником» банка. Злоумышленник убедил ее в махинациях со счетом со стороны и рассказал о том, что необходимо сделать, чтобы избавиться от выдуманной задолженности, которая якобы была оформлена аферистами.

К местным полицейским поступило обращение от 47-летней женщины. Жительница Кузбасса пришла к правоохранителям с заявлением о мошенничестве. Сумму ущерба составила около 300 тысяч рублей.


Рассказывая о преступлении, заявительница пояснила, что ей позвонил неизвестный, который впоследствии представился сотрудником банка. В ходе дальнейшей беседы он сообщил, что счетом потерпевшей завладели хакеры, которые оформили на нее кредит, а чтобы избавиться от него, ей необходимо самой взять деньги в долг, а средства перевести на определенный счет для погашения несуществующей задолженности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.


Женщина последовала инструкциям и совершила 18 переводов, а после этого позвонила в банк, чтобы убедиться в решении проблемы, и поняла, что стала жертвой мошенничества.


По факту, описанному выше, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику может грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.

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