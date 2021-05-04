К местным полицейским поступило обращение от 47-летней женщины. Жительница Кузбасса пришла к правоохранителям с заявлением о мошенничестве. Сумму ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Рассказывая о преступлении, заявительница пояснила, что ей позвонил неизвестный, который впоследствии представился сотрудником банка. В ходе дальнейшей беседы он сообщил, что счетом потерпевшей завладели хакеры, которые оформили на нее кредит, а чтобы избавиться от него, ей необходимо самой взять деньги в долг, а средства перевести на определенный счет для погашения несуществующей задолженности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Женщина последовала инструкциям и совершила 18 переводов, а после этого позвонила в банк, чтобы убедиться в решении проблемы, и поняла, что стала жертвой мошенничества.

По факту, описанному выше, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику может грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.