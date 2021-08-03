Мошенник обманул желавшую уехать из Кемерова при помощи онлайн-сервиса горожанку

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Молодая девушка в кузбасской столице попалась на обман недобросовестного пользователя крупного сервиса по поиску попутчиков, из-за чего лишилась нескольких тысяч рублей.

К полицейским в Кемерове обратилась 21-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой обмана, уточнив, что неизвестный похитил с ее банковского счета почти три тысячи рублей.


Выясняя обстоятельства совершенного преступления, правоохранители установили, что произошло это после того, как девушка забронировала поездку до Новосибирска в популярном сервисе. Выбрав подходящего попутчика, горожанка получила сообщение, в котором содержалась ссылка на сторонний сайт. Заявительница перешла по ней, там же ввела реквизиты своей банковской карты якобы для оплаты услуг и бронирования места. Выполнив дальнейшие инструкции, она и обнаружила, что с ее счета были списаны около трех тысяч рублей.


По факту обращения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Обманщика ищут, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Да!
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