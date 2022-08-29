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Мощный пожар охватил жилой дом и баню в кемеровской деревне

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Глубокой ночью огонь разбушевался в одной из деревень под Кемеровом. Оказалось, что горели баня и жилой дом на частном участке. Общая площадь возгорания составила 94 "квадрата".

Один из пожаров произошел в частном жилом доме и бане на улице Солнечный Туристан в кемеровской деревне Подъяково. Сигнал о возгорании поступил в 03:51 28 августа. Его удалось потушить в 04:54 силами 10 человек и трех единиц техники.

– Сгорела и обрушилась деревянная крыша дома, мансарда сгорела полностью, обгорели стены дома внутри и мебель. Также обрушилась деревянная обрешетка крыши бани, а стены у бани обгорели внутри и снаружи, – уточнил AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Общая площадь пожара достигла 94 "квадрата". По предварительным данным, причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Обошлось без пострадавших.

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