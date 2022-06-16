Мощный ливень затопил улицы в городе Кузбасса

После мощного ливня улицы города Белово оказались затоплены дождевой водой. По словам местных жителей, подобная проблема возникла из-за того, что водоотводные системы не справляются со своей задачей.

– Вы вечно говорите о новых технологиях и прочих новшествах на камеру, а по факту не можете урегулировать вопрос с линевками! – сокрушился интернет-пользователь в сообществе во "ВКонтакте".

На кадрах, которые он прикрепил, видно, что на тротуарах наблюдается настоящий "потоп", поскольку вода достает прохожим до щиколоток, а вот на проезжей части ситуация немного лучше, но и там после дождей остались глубокие лужи.

Также беловчанка отправила снимок с последствиями мощного ливня в редакцию AVOKADO. Судя по фотографии, автомобилям тяжело передвигаться по затопленным улицам, из-за чего приходится сбрасывать скорость и, по словам гражданки, едва ли "не ползти".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что проливной дождь прошел в многоквартирном доме в Белове.