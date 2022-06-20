Мощный ливень затопил автомобильные дороги на кемеровском проспекте

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Сильнейший ливень обрушился сегодня, 20 июня, на улицы города Кемерово. Слой воды на асфальте оказался на столько мощным, что автомобили в некоторых частях города не имели возможности свободно передвигаться. Очевидцы разместили видео с последствиями летнего дождя.

В Сети жители областного центра сообщили, что мощный ливень, который сегодня посреди дня обрушился на Кузбасс, создал немало проблем местным автомобилистам, которые сразу в нескольких частях города Кемерово были вынуждены плыть по дорогам. Так, судя по опубликованному видео, после обильных осадков некоторые машины на низких посадках во время пути "садились на мель".

Бедные владельцы машин. Какой ужас. Они просто плывут, – сказали очевидцы.

К слову, им удалось заснять поступок одного из прохожих, который помог легковушке не уйти под воду на проезжей части.


В свою очередь в кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что непогода не создала на территории столицы шахтерского края каких-либо глобальных затруднений в движении транспорта. Поэтому местным гражданам не удастся сегодня увидеть на дорогах дополнительные экипажи и регулировщиков. По данным сервиса "Яндекс пробки" в среднем наблюдаются заторы в 4 балла.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что улица в Кемерове ушла под воду после мощного ливня с градом.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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