Мощный ливень затопил автомобильные дороги на кемеровском проспекте

В Сети жители областного центра сообщили, что мощный ливень, который сегодня посреди дня обрушился на Кузбасс, создал немало проблем местным автомобилистам, которые сразу в нескольких частях города Кемерово были вынуждены плыть по дорогам. Так, судя по опубликованному видео, после обильных осадков некоторые машины на низких посадках во время пути "садились на мель".

– Бедные владельцы машин. Какой ужас. Они просто плывут, – сказали очевидцы.

К слову, им удалось заснять поступок одного из прохожих, который помог легковушке не уйти под воду на проезжей части.

В свою очередь в кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что непогода не создала на территории столицы шахтерского края каких-либо глобальных затруднений в движении транспорта. Поэтому местным гражданам не удастся сегодня увидеть на дорогах дополнительные экипажи и регулировщиков. По данным сервиса "Яндекс пробки" в среднем наблюдаются заторы в 4 балла.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что улица в Кемерове ушла под воду после мощного ливня с градом.