Мощный град с ливнем обрушился на Кемерово

Как рассказали кемеровчане AVOKADO, в понедельник днем около 13:30 в городе прошел дождь с градом. Судя по видео, куски льда с большой скоростью летели в машины. Сложности на проезжей части автомобилистам создал и мощный ливень, из-за чего видимость на дорогах существенно снизилась. По словам собеседника интернет-журнала, кадры удалось сделать на Южном в Заводском районе города.

– Хоть бы машину не побил, – сказал рассказчик.

Также дождь с грозой наблюдали и жители Центрального района областного центра, однако в "сердце" столицы Кузбасса все обошлось без града.