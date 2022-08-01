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Мощный град с ливнем обрушился на Кемерово

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Фото:  

Жители столицы Кузбасса поделились с редакцией AVOKADO видео мощного града, который сегодня днем обрушился на город Кемерово.

Как рассказали кемеровчане AVOKADO, в понедельник днем около 13:30 в городе прошел дождь с градом. Судя по видео, куски льда с большой скоростью летели в машины. Сложности на проезжей части автомобилистам создал и мощный ливень, из-за чего видимость на дорогах существенно снизилась. По словам собеседника интернет-журнала, кадры удалось сделать на Южном в Заводском районе города.

Хоть бы машину не побил, сказал рассказчик.

Также дождь с грозой наблюдали и жители Центрального района областного центра, однако в "сердце" столицы Кузбасса все обошлось без града.

Да!
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