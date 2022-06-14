Мощный град побил урожай в кузбасском селе

В Сети жители шахтерского края рассказали, что на территории поселка Кузбасский сегодня днем во вторник, 14 июня, выпал мощный град.
– Град с размеров яйца, – следует из подписи к публикации.
Также местные жители опубликовали фото с дачных участков, частично пострадавших от ледышек, которые в некоторых районах достигали размера перепелиного яйца. Известно, что град побил рассаду.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сильный град прошел в Кемерове.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
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