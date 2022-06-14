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Мощный град побил урожай в кузбасском селе

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Фото:  

Сегодня днем в разных частях Кемеровской области прошел мощный град. Горожане рассказали о последствиях выпавших осадков.

В Сети жители шахтерского края рассказали, что на территории поселка Кузбасский сегодня днем во вторник, 14 июня, выпал мощный град.

Град с размеров яйца, следует из подписи к публикации.

Также местные жители опубликовали фото с дачных участков, частично пострадавших от ледышек, которые в некоторых районах достигали размера перепелиного яйца. Известно, что град побил рассаду.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сильный град прошел в Кемерове.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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