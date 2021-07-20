Мощный град побил урожай в Кузбассе

Как стало известно, наиболее серьезно стихия ударила по Междуреченску, там град размером с мяч для настольного тенниса повредил сезонный урожай. Очевидцы продемонстрировали в соцсетях фото и видео с последствиями.

– Утром была на ветках ирга…. вжик и нет ирги. Вот такие шарики все побили. Косой порог (авт. стиль сохранен – прим. ред.), – сообщила сельчанка.

В других частях Кузбасса также прошел град. Крупные осадки наблюдали жители Широкого Лога, Мысков и на следующих территориях: Карай, Фазаловка и Карчит.