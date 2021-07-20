Мощный град побил урожай в Кузбассе

6
Фото:  

Осадки в виде града прошли на территории кузбасских городов. В Сети очевидцы поделились кадрами с последствиями непогоды и рассказали о побитом урожае.

Как стало известно, наиболее серьезно стихия ударила по Междуреченску, там град размером с мяч для настольного тенниса повредил сезонный урожай. Очевидцы продемонстрировали в соцсетях фото и видео с последствиями.

– Утром была на ветках ирга…. вжик и нет ирги. Вот такие шарики все побили. Косой порог (авт. стиль сохранен – прим. ред.), – сообщила сельчанка.

В других частях Кузбасса также прошел град. Крупные осадки наблюдали жители Широкого Лога, Мысков и на следующих территориях: Карай, Фазаловка и Карчит.

Видео: ВКонтакте / "Говорящий Междуреченск".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27203

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined