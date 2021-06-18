Мощный град обрушился на кузбасские города

Две видеозаписи появились в сообществе "Типичный Белово". Автор публикации отметил, что природное явление ему удалось заснять в районе поселка городского типа Инской.

Из съемки следует, что крупные градины обрушились на улицы города. При этом наблюдается сильный ветер, который из одной стороны в другую раскачивает верхушки деревьев.

Стоит отметить, что за выпадением снежных осадков жители шахтерского края наблюдали и в других городах области. В соцсетях свидетели из южной столицы Кузбасса рассказали, что летний град повредил автомобили и неокрепшую рассаду.