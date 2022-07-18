Мощный град обрушился на Кемерово в середине июля

Как сообщили интернет-пользователи, мощный град в воскресенье, 17 июля, перенес кемеровчан с Кировского и Рудничного районов в атмосферу зимы. В то же время в других частях города крупных осадков в выходной день не наблюдалось.
На фото и видео заметно, что град практически полностью покрыл землю на обозначенных территориях. К слову, жители столицы области заявили, что в результате непогоды по городу оказались сломаны деревья, а также повреждены автомобили, которые были припаркованы под открытым небом.
Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово | ДТП | ЧП | Происшествия"
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