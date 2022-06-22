Мощные пробки сковали кемеровские дороги

Согласно данным из социальных сетей, сегодня утром некоторые кемеровские дороги сковали пробки. По словам местных автомобилистов, сложности в движении возникли на улице Терешковой.
– Друзья, путепровод на Терешковой ремонтируют, проезд по светофору. Пробка, – следует из текста сообщения, опубликованного во "ВКонтакте".
При этом в комментариях под постом интернет-пользователи возмутились установке светофора, отметив, что он и спровоцировал мощную пробку. Сервис "Яндекс.пробки" показывает, что сейчас на участке Леснополянского шоссе наблюдается незначительный затор.
Фото: ВКонтакте / "Лесная поляна Кемерово"
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