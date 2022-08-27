Мощные пробки полностью парализовали движение по кемеровским дорогам

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", дорожные заторы в Кемерове в пятницу, 26 августа, в День шахтера оценивались в максимальные 10 баллов.

Жители кузбасской столицы рассказали интернет-журналу AVOKADO, что в среднем в праздничный день на дорогу от работы до дома пришлось потратить более часа. Речь идет об участке проезжей части от Филармонии на Советском проспекте в центре города и до Пионерского бульвара.

– Город битком. Все перекрыли и теперь в праздник все встало, – рассказала девушка журналисту.

Отмечается, что движение было затруднено и на проспектах Ленина, Кузнецком и Советском, улицах Соборной, Красной, Мичурина и 50 лет Октября. "Остановился" и Заводской район областного центра.