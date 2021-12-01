Морозы в -50°C: синоптики рассказали о погодных аномалиях в Кузбассе

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Сотрудники Кемеровского гидрометцентра обозначили, чего можно ждать от погоды в декабре.

Эксперты сообщили, что в первый зимний месяц на территории Кузбасса установится сибирский антициклон, который и будет определять погоду. При этом температурный режим декабря отличается разнообразием. Согласно статистике, аномально теплая погода за предшествующие 30 лет устанавливалась неоднократно: в 1988, 1998, 2006 и 2013 годах, а самыми холодными были 2002, 2009 и 2010 годы. Однако самым морозным стал 1968 год: 1 декабря в Кемерове было -47ºС, а в пгт. Крапивино и в селе Красном столбики термометров показывали -50ºС. Наиболее высокая температура наблюдалась 1 декабря 1988 года в Кемерове : до +4ºС.


Начало декабря 2021 года будет довольно теплым, похолодание придет во второй половине месяца. При этом будут наблюдаться колебания температуры и в течение суток, сообщают сотрудники Кемеровского гидрометцентра. Так, в ночь на 1 декабря температурный фон в Кузбассе был с разницей в 20 градусов: в пгт. Тисуль столбики термометров показывали -4,7ºС, а в Междуреченске -23,7ºС.


Ранее редакция AVOKADO писала о погоде, которая ожидается в Кемеровской области в первых числах декабря.

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