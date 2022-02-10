+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Морозы до -35°C придут в Кузбасс на выходных

0
Фото:  

Синоптики сообщили о понижении температуры, которое ожидает жителей Кемеровской области в ближайшие дни.

Согласно информации Кемеровского Гидрометцентра, завтра, 11 февраля, на территории Кузбасса ожидается похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до -22,-27°C, местами до -35°C. Днем будет теплее: -15,-20°C, местами -7, -12°C. Местами изморозь, дым, дымка. На дорогах гололедица.


В субботу, 12 февраля, температура ночью опустится до -23,-28°C, местами до -35°C. Днем показатели будут следующими: -13,-18°C, местами -7,-12°C.


Ночь воскресенья также будет холодной: температура составит -22,-27°C, местами до -35°C. Днем столбики термометров покажут -11,-16°C, местами -5,-10°C.


Всю оставшуюся неделю в регионе будет наблюдаться переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер восточный, в воскресенье ‒ юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33528

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined