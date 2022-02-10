Морозы до -35°C придут в Кузбасс на выходных

Согласно информации Кемеровского Гидрометцентра, завтра, 11 февраля, на территории Кузбасса ожидается похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до -22,-27°C, местами до -35°C. Днем будет теплее: -15,-20°C, местами -7, -12°C. Местами изморозь, дым, дымка. На дорогах гололедица.
В субботу, 12 февраля, температура ночью опустится до -23,-28°C, местами до -35°C. Днем показатели будут следующими: -13,-18°C, местами -7,-12°C.
Ночь воскресенья также будет холодной: температура составит -22,-27°C, местами до -35°C. Днем столбики термометров покажут -11,-16°C, местами -5,-10°C.
Всю оставшуюся неделю в регионе будет наблюдаться переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер восточный, в воскресенье ‒ юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду.
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