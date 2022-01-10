Морозы до -30°C ударят по Кузбассу до конца рабочей недели

Согласно информации специалистов Кемеровского гидрометцентра, во вторник, 11 января, температура в Кузбассе ночью опустится до -15, -20°C, днем поднимется до -10, -15°C. Ветер юго-западный, с порывами до 13 метров в секунду. Ночью пройдет небольшой снег, местами метели. Днем осадков не ожидается. На дорогах гололедица.

Столбики термометров покажут ночью 12 января от -14°C до -24°C. При этом в горах по югу температура опустится до -25,-30°C. Днем показатели будут держаться в пределах от -10°C до -20°C. Направление и скорость ветра не изменятся. Днем по северу региона пройдет небольшой снег.

В четверг, 13 января, температура опустится до -20,-25°C, местами до -30°C. В светлое время суток потеплеет до -10, -21°C. Направление ветра не изменится, скорость составит 2-7 метров в секунду. Преимущественно без осадков, ночью на северных территориях пройдет небольшой снег.