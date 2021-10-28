Морозы до -28ºС ударят по некоторым районам Кузбасса в ноябре

Как сообщается, в среднем в ноябре ожидается температура воздуха в пределах от -5ºС до -10ºС. По данным специалистов, эти значения не далеки от нормы. В начале месяца ночная температура составит 0ºС, -5ºС, дневная - -3ºС, +2ºС, местами до +7ºС.

После середины ноября в Кузбассе наступит похолодание. Ночью столбик термометра покажет -15ºС, -20ºС, в некоторых районах ожидаются морозы до -28ºС. Днем до -10ºС, -15ºС, местами до -20ºС. В преддверии декабря прогнозируется небольшое повышение температуры.

Снег ожидается в большинстве дней второй декады, начале и конце ноября.

Ранее синоптики опубликовали прогноз погоду в Кузбассе на ближайшие дни.