Мороз и гололедица: кузбасские синоптики рассказали о погоде в начале крещенской недели

По информации Кемеровского гидрометцентра, во вторник, 18 января, на территории Кузбасса сохранится относительно теплая погода. Ночью температура составит -9,-14°C, местами -3,-8°C. Днем показатели будут держаться в пределах -4,-9°C. Ветер юго-западный, с порывами до 14 метров в секунду. Ночью по южным территориям пройдет снег, днем осадков не ожидается. Кроме того, ночью местами метели, на дорогах сильная гололедица.

Ночью 19 января столбики термометров опустятся до -15,-20°C, местами до -25°C, днем покажут -12,-17°C, местами -5,-10°C. Ветер западный, от 2 до 7 метров в секунду. Преимущественно без осадков, сообщают синоптики. Кемеровчане и новокузнечане смогут посетить восемь мест для крещенских купаний.

Мороз не отступит и в четверг. Ночью ожидается -18,-23°C, местами температура опустится до -28°C. Днем будет теплее: -14,-19°C, местами -8,-13°C. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Осадков не ожидается.