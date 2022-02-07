Мороз и дымка: синоптики спрогнозировали погоду в Кузбассе

Согласно информации синоптиков Кемеровского Гидрометцентра, ночью 8 февраля температура на территории Кузбасса опустится до -17,-22ºС, местами до -29ºС. Днем потеплеет до -11,-16ºС, местами до -3,-8ºС.

В среду, 9 февраля, на территории региона ожидается -18,-23ºС, местами до -30ºС ночью. Днем столбики термометров покажут -12,-17ºС, местами -5,-10ºС.

Ночь четверга будет самой холодной из перечисленных: температура опустится до -22,-27ºС, местами до -33ºС. Днем вновь потеплеет: -12,-17ºС, местами -6,-11ºС.

Всю неделю на территории региона будет переменный ветер скоростью от 2 до 7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не ожидается. На некоторых территориях ‒ изморозь, дым и дымка. Местами на дорогах гололедица.

Напомним, что синоптики предупредили кузбассовцев об аномально холодном феврале со значительными перепадами дневных и ночных температур.