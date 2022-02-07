Мороз и дымка: синоптики спрогнозировали погоду в Кузбассе

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Специалисты рассказали о погодных условиях на территории Кемеровской области в ближайшие дни.

Согласно информации синоптиков Кемеровского Гидрометцентра, ночью 8 февраля температура на территории Кузбасса опустится до -17,-22ºС, местами до -29ºС. Днем потеплеет до -11,-16ºС, местами до -3,-8ºС.


В среду, 9 февраля, на территории региона ожидается -18,-23ºС, местами до -30ºС ночью. Днем столбики термометров покажут -12,-17ºС, местами -5,-10ºС.


Ночь четверга будет самой холодной из перечисленных: температура опустится до -22,-27ºС, местами до -33ºС. Днем вновь потеплеет: -12,-17ºС, местами -6,-11ºС.


Всю неделю на территории региона будет переменный ветер скоростью от 2 до 7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не ожидается. На некоторых территориях ‒ изморозь, дым и дымка. Местами на дорогах гололедица.


Напомним, что синоптики предупредили кузбассовцев об аномально холодном феврале со значительными перепадами дневных и ночных температур.

Да!
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