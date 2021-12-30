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Мороз до -37°C ожидает Кузбасс в последний день 2021 года

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Синоптики Кемеровской области рассказали, чего ждать от погоды в Новый год. Прогноз обещает резкое похолодание.

Согласно данным специалистов Кемеровского гидрометцентра, 30 декабря на территории Кузбасса столбики термометров будут показывать от -9°C до -14°C. В течение дня будет холодать. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Местами пройдет умеренный снег. В связи с погодными условиями, региональная ГИБДД предупреждает о потенциальной опасности для участников дорожного движения.


Последний день уходящего года станет самым холодным за последнее время. Ночью температура упадет до -27,-32°C, местами опустится до -37°C. Днем будет немного теплее: от -22°C до -32°C. Ветер северо-восточный, от 2 до 7 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Да!
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