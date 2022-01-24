Мороз до -34℃: синоптики рассказали о грядущей погоде в Кузбассе

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Специалисты спрогнозировали погоду на текущую неделю в Кемеровской области в ближайшие дни.

По данным сотрудников Кемеровского гидрометцентра, завтра, 25 января, в Кузбассе ожидается -20,-25℃, местами до -34℃ ночью. Днем потеплеет до -12,-17℃, местами до -6,-11℃. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду. На некоторых территориях региона днем пройдет небольшой снег, местами гололедно-изморозевые явления, дым, дымка, туманы. На дорогах местами гололедица.


В среду, 26 января, столбики термометров опустятся ночью до -17, -22℃, местами до -32℃, днем поднимутся до -10,-15℃. Ветер южный, от 2 до 7 метров в секунду. Местами небольшой снег, сообщают синоптики.


Четверг, 27 января, будет немного теплее. Так, температура ночью опустится до -16,-22℃, местами до -23,-28℃. Днем показатели составят -12,-17℃, местами -6,-11℃. Ветер сменится на юго-восточный. На некоторых территориях области ожидается снег.

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