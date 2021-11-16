Мороз до -27°C: кузбасские синоптики рассказали о погоде до конца рабочей недели

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра сообщили о похолодании, которое ожидает жителей региона до конца текущей недели.

Сегодня, 16 ноября, днем ожидается -3,-8°C, местами до -13°C. Ветер северо-западный, юго-восточный, с порывами до 14 метров в секунду. Местами пройдет умеренный снег, на дорогах ожидается гололедица.


В среду, 17 ноября, столбики термометров опустятся до -22°C, по югу области до -15°C. Днем будет -8,-13°C, местами -2,-7°C. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду. На некоторых территориях ‒ небольшой снег.


Ожидается, что в четверг температура опустится до -9,-14°C, местами до -20°C ночью, а днем будет держаться в пределах от -1°C до -6°C. Ветер южный, северо-западный, днем с порывами до 18 метров в секунду, сообщают сотрудники Кемеровского гидрометцентра. Осадки в виде снега.


Значительно похолодает в пятницу, 19 ноября. Ночью в регион придут морозы до -27°C, местами до -21°C. Днем ожидается от -13°C до -23°C. Ветер северный, с порывами до 13-18 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег.

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