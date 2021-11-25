Мороз до -25°C придет в Кузбасс на выходных

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Сильное похолодание ударит по Кемеровской области в ближайшие дни.

По сведениям Кемеровского гидрометцентра, ночью в пятницу, 26 ноября, прогнозируется -12,-17°C (по югу -5,-10°C), снег и метели. В светлое время суток -10,-15°C, в некоторых районах -3,-8°C.


В субботу, 27 ноября, до рассвета ожидается сильное похолодание: -15,-20°C, местами столбик термометра опустится до -25°C. Возможны порывы ветра до 22 м/с. С восходом солнца потеплеет до -5,-10°C, на отдельных территориях может сохраняться -15°C. Без осадков.


В воскресенье, 28 ноября, в темное время суток -6,-11°C, в разных районах возможно -12,-17°C, днем -5,-10°C. Местами метели, снег.


Первый день следующей недели, 29 ноября, будет теплее: при ночных -5,-10°C днем будет -1,-6°C. Вероятно выпадение мокрого снега.

Да!
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