Мороз до -25°C придет в Кузбасс на выходных

По сведениям Кемеровского гидрометцентра, ночью в пятницу, 26 ноября, прогнозируется -12,-17°C (по югу -5,-10°C), снег и метели. В светлое время суток -10,-15°C, в некоторых районах -3,-8°C.

В субботу, 27 ноября, до рассвета ожидается сильное похолодание: -15,-20°C, местами столбик термометра опустится до -25°C. Возможны порывы ветра до 22 м/с. С восходом солнца потеплеет до -5,-10°C, на отдельных территориях может сохраняться -15°C. Без осадков.

В воскресенье, 28 ноября, в темное время суток -6,-11°C, в разных районах возможно -12,-17°C, днем -5,-10°C. Местами метели, снег.

Первый день следующей недели, 29 ноября, будет теплее: при ночных -5,-10°C днем будет -1,-6°C. Вероятно выпадение мокрого снега.