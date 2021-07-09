Морковь и капуста за неделю стали лидерами по росту цен в Кузбассе

Из актуальных данных Кемеровостата следует, что цена за минувшую неделю увеличились на следующую категорию товаров: морковь – на 10,8%, капуста – на 9,1%, мясное детское питание – на 2,7%, овощное детское питание – на 2,6%.

Из хозтоваров в стоимости прибавили обрезные доски – на 7,6%, женские прокладки – на 7,2%, металлочерепица – на 4,8%, ДСП – на 3,5%.

Также в связи с изменением расценок на ЖКУ с 1 июля для кузбассовцев стали дороже горячая вода – на 9,7%, водоотведение – 6,7%, холодная вода – на 6,4%, отопление – на 5,3%, электричество – на 5,2%.

Что касается бензина, то и в нефтяном продукте специалисты углядели надбавку подорожали литр АИ-98 – на 0,7% (до 52,82 рубля). Остальные марки не изменились в стоимости: АИ-92 – 43,5 рубля, АИ-95 – 46,81 рубля, дизель – 48,84 рубля.

Однако некоторые товары стали дешевле, речь идет о помидорах – на 9,6%, сметане – на 4,2%, вермишели – на 3,1%, школьных спортивных костюмах – на 2,8%.