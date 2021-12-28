Моргающий фонарь на темной улице разгневал беловчан

Свою жалобу беловчанин разместил в сообществе во "ВКонтакте". В тексте публикации он отметил, что его претензия касается уличного фонаря по улице Первое мая, 105, который на протяжении трех месяцев хоть и освещает улицу, но прерывистым свечением.

– Звонил в горсеть 17.11.2021 сказали заявка принята, но фонарь продолжает моргать по сегодняшний день, – прокомментировал житель.

При этом в комментариях пользователи Сети отметили, что в городе есть и другие серьезные проблемы. Например, ранее горожане пожаловались на грязную воду из крана.