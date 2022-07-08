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Момент вылета внедорожника на рельсы в Новокузнецке попал на видео

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В соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлен момент серьезной автоаварии, произошедшей на площади в Новокузнецке.

В Сети появилось видео с моментом жесткого одиночного ДТП. По данным автора сообщения, автоавария, в результате которой черный автомобиль вылетел на рельсы, произошла на Советской площади в Новокузнецке.


Судя по кадрам, водитель не справился с управлением своего авто, из-за чего выехал на трамвайные пути, где внедорожник закружило на скорости.


Стоит отметить, что само ДТП произошло в Кузнецком районе южной столицы еще 3 июля. Тогда же журналисту AVOKADO удалось узнать все подробности инцидента.

Видео: ВКонтакте / "ЧП|ДТП Новокузнецк"

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