Момент столкновения автобуса с кроссовером попал на видео в Кузбассе

Прокопчане поделились в социальных сетях роликом, снятым на одном из перекрестков города. На видео оказалось запечатлено столкновение автобуса и кроссовера. От сильного удара перед легковушки сминается, а сам автомобиль разворачивает поперек полосы.

В УГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали, что ДТП случилось вечером 16 августа на улице Есенина. Водитель автобуса Hyundai выполнял поворот налево на нерегулируемом перекрестке и столкнулся со встречной машиной Mitsubishi. В результате автоаварии пострадали 29-летний водитель иномарки и его 27-летняя пассажирка.

Госавтоинспекция Кемеровской области напоминает, что при проезде нерегулируемых перекрестков автомобилисты должны соблюдать очередность проезда.