Момент смертельного ДТП в Новокузнецке попал на камеру

Сегодня утром на Притомском шоссе в Новокузнецке столкнулись два легковых автомобиля. По данным правоохранителей, водитель ГАЗ -3110 "Волга" двигался со стороны улицы Мурманская в сторону улицы Шахтстроевской и выехал на полосу встречного движения. В этот момент водитель попутной машины начал совершать поворот налево, в результате чего произошло столкновение.

После удара "Волгу" отбросило в опору ЛЭП. Согласно опубликованным в соцсетях кадрам, из машины в момент столкновения вылетел человек.

В ГИБДД отметили, что водитель "Волги" от полученных травм скончался на месте. Кроме того, пострадал и его пассажир.