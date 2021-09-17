Момент смертельного ДТП в Новокузнецке попал на камеру

3
Фото:  

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент смертельного столкновения автомобиля с опорой ЛЭП в Новокузнецке. Подробности ДТП редакции AVOKADO сообщили в УГИБДД Кузбасса.

Сегодня утром на Притомском шоссе в Новокузнецке столкнулись два легковых автомобиля. По данным правоохранителей, водитель ГАЗ -3110 "Волга" двигался со стороны улицы Мурманская в сторону улицы Шахтстроевской и выехал на полосу встречного движения. В этот момент водитель попутной машины начал совершать поворот налево, в результате чего произошло столкновение.


После удара "Волгу" отбросило в опору ЛЭП. Согласно опубликованным в соцсетях кадрам, из машины в момент столкновения вылетел человек.


В ГИБДД отметили, что водитель "Волги" от полученных травм скончался на месте. Кроме того, пострадал и его пассажир.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс


Согласно статистике, в Кемеровской области из-за выезда на полосу встречного движения с начала года произошло 78 ДТП, в которых 27 человек погибли, а 159 - получили различные травмы. Правоохранители напоминают, что опасные и необдуманные маневры на полосе встречного движения могут стать причиной трагических последствий.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29043

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined