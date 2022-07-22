Момент серьезного ДТП с красным спорткаром в Кемерове попал на видео

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что водитель на черном легковом автомобиле Mitsubishi Lancer сначала выезжает из левой полосы в правую, а после, не убедившись в безопасности маневра, начинает разворот с повторным выездом на левую полосу.

При этом в это же время в попутном направлении движется красный спорткар Mitsubishi GTO, который не успевает сбросить скорость, из-за чего врезается в заднюю часть черной легковушки, протаскивая ее вперед.