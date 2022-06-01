Момент попал на видео: кузбассовец погиб на железной дороге от мощного удара током

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Появилась информация, что на железной дороге в пгт Тяжинский электрический заряд убил молодого парня, который решил забраться на цистерну. Кроме того, момент смертельного удара удалось заснять на камеру.

Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места смертельного происшествия, которое, по словам автора сообщения, произошло в Тяжинском районе шахтерского края. Судя по видео, компания молодых людей подошла к железнодорожным путям, где стояли цистерны.


Внезапно один из молодых людей решил забраться на вагон по специальной лестнице, оказавшись на верхней части, он встретил свою смерть: в него попал мощный электрический заряд.

– Одежда сгорела, брюки сгорели... головешки там... ну, 29 000 Вольт, – прокомментировал автор видеозаписи.

После яркой вспышки на видео кузбассовец упал вниз. В СУ СК по Кемеровской области оперативно получить информацию по инциденту не удалось.

Видео: ВКонтакте / "Типичный Кузбасс"

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