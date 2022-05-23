Момент наезда легковушки на ребенка попал на камеру в Кузбассе

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Камера видеонаблюдения засняла ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода в Кемеровской области. Сотрудники ГИБДД прокомментировали инцидент журналисту AVOKADO.

Накануне в социальных сетях появился ролик, на который попал момент наезда на ребенка в Междуреченске. Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу, чтобы узнать подробности произошедшего.


Автоавария случилась в минувшую пятницу, 20 мая, около 10:50. Предварительно установлено, что водитель Honda двигался по проспекту Шахтеров и совершил наезд на девочку. Ребенок 2011 года рождения переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. В результате несовершеннолетняя получила травмы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили журналисту AVOKADO в ГИБДД региона.


Госавтоинспекция напоминает пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При этом в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора.

Кадры: ВКонтакте / Типичный Междуреченск Мыски Новости [ТМ]

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