Молоко и другие продукты резко подорожали в Кузбассе за год

Согласно последним подсчетам кемеровских статистиков, в декабре минувшего 2021 года стоимость продуктов питания в регионе значительно увеличилась. Так, если сравнивать с декабрем 2020-го, то ценники в среднем подскочили на 9,2%.

Высокий рост был замечен в стоимости сливочного масла (+7,32% за месяц, +12,88% за год), но втором месте расположилось молоко (+5,82% за месяц, +15,39% за год), а дальше следуют яйца (+6,29% за месяц, +10,17% за год), пшено (+9,23% за месяц, +13,4% за год), вермишель (+7,54% за месяц, +20,96% за год), капуста (+46,13%, +178% за год), свекла (+8,96% за месяц, +28,67% за год), чеснок (+20,50% за месяц, +57,96% за год), огурцы (+42,61% за месяц, – 3,8% за год), виноград (+10,34% за месяц, +6,15% за год).

Таким образом, в канун празднования Нового года литр пастеризованного молока на прилавках местных магазинов можно было приобрести за 63,79 рубля, а за стерилизованное молоко потребителям приходилось платить больше – 80,86 рубля, десяток яиц – 77,62 рубля, килограмм огурцов – 173 рубля.

Некоторые продукты на территории Кузбасса все-таки подешевели. Речь идет о шоколаде (-10% за месяц и год), растворимом кофе (-9,5% за месяц, – 1,5% за год), шампанском (-8,2% за месяц, +2% за год), зарубежном пиве (-10,5% за месяц, – 9,3% за год).