Молодые работники культуры в Кузбассе получат почти 35 000 в качестве соцвыплаты

0
Фото:  

Власти Кемеровской области утвердили выплату единовременного пособия молодым специалистам культурного сектора, которые попадают под определенные условия.

Кузбасские власти опубликовали постановление, согласно которому молодые специалисты, задействованные в сфере культуры, получат единовременное пособие. Для того, чтобы выплата прошла, работник должен быть официально трудоустроен в селе или поселке. Так, сумма пособия зависит от уровня образования претендующего на нее:

  • Окончившим образовательную организацию высшего образования – 34 482 рубля.
  • Окончившим профессиональную образовательную организацию – 22 988 рублей.

Назначение пособия происходит после подачи молодым специалистом соответствующего заявления в орган управления культурой муниципального образования на имя министра культуры и национальной политики Кузбасса.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29115

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined