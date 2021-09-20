Молодые работники культуры в Кузбассе получат почти 35 000 в качестве соцвыплаты

Кузбасские власти опубликовали постановление, согласно которому молодые специалисты, задействованные в сфере культуры, получат единовременное пособие. Для того, чтобы выплата прошла, работник должен быть официально трудоустроен в селе или поселке. Так, сумма пособия зависит от уровня образования претендующего на нее:

Окончившим образовательную организацию высшего образования – 34 482 рубля.

Окончившим профессиональную образовательную организацию – 22 988 рублей.

Назначение пособия происходит после подачи молодым специалистом соответствующего заявления в орган управления культурой муниципального образования на имя министра культуры и национальной политики Кузбасса.