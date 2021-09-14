Молодые похитители колес с поличным попались силовикам в Кузбассе

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Силовики задержали молодых людей, которые "разували" автомобили, припаркованные на улицах в кузбасском городе.

Так, о молодых людях, которые снимали колеса с машин, стражи закона узнали после звонка от очевидцев, проживающих в многоквартирном доме по проспекту Строителей в Прокпьевске.


Свидетели отметили, что в их дворе неизвестные "разувают" стоящий ВАЗ-2110. Для проверки информации на указанный адрес прибыл экипаж Росгвардии, который с поличным задержал подозреваемых. К тому моменту нарушители успели погрузить в авто уже два колеса.

По предварительной информации, четверо молодых людей в возрасте от 19 до 27 лет пытались похитить имущество с целью перепродажи, – указали в ведомстве.

В результате группа горожан передана сотрудникам органов внутренних дел, а похищенное имущество возвращено законному владельцу. При этом о совершенном похищении ему сообщили полицейские.

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