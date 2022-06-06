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Молодые парни на легковушке ночью влетели в кемеровский бар

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Фото:  

В столице Кузбасса минувшие выходные выдались неспокойными: автолюбитель предпринял попытку попасть в питейное заведение на своей машине. Последствия заезда попали на видео.

По словам очевидцев, в салоне машины ВАЗ 2114 находились несколько парней, которые захотели попасть в ночной бар, но весьма необычным способом: для эффектного появления они воспользовались машиной.

– Парни на ВАЗ 2114 пытались заехать в ночной бар в Кемерово на машине, но что-то пошло не так! – подписал автор ролика.

На записи видно, что после контакта с дверью бара передняя часть легковушки понесла значительный урон, а из-под капота валил дым. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.


В городской ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что в ведомство сигнал о ДТП не поступал. Из этого следует, что лихачи предпочли разобраться в произошедшем самостоятельно, не прибегая к помощи стражей закона.

Видео: ВКонтакте / "Типичный Кузбасс"

Да!
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