Молодые парни на легковушке ночью влетели в кемеровский бар

По словам очевидцев, в салоне машины ВАЗ 2114 находились несколько парней, которые захотели попасть в ночной бар, но весьма необычным способом: для эффектного появления они воспользовались машиной.

– Парни на ВАЗ 2114 пытались заехать в ночной бар в Кемерово на машине, но что-то пошло не так! – подписал автор ролика.

На записи видно, что после контакта с дверью бара передняя часть легковушки понесла значительный урон, а из-под капота валил дым. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

В городской ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что в ведомство сигнал о ДТП не поступал. Из этого следует, что лихачи предпочли разобраться в произошедшем самостоятельно, не прибегая к помощи стражей закона.