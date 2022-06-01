+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Молодые новокузнечане на легковушке влетели в аптеку после ночных "покатушек"

0
Фото:  

В социальных сетях интернет-пользователи рассказали о ДТП, которое произошло 31 мая в 1:40 в южной столице Кузбасса. По данным очевидцев, группа молодых ребят на "приоре" влетели в крыльцо аптеки.

В Сети появилась информация о ДТП, произошедшем после "покатушек молодых ребят на тонированной приоре". Автор в сообщении указал, что на скорости автомобиль вылетел с проезжей части и столкнулся с массивным крыльцом аптеки, а также бетонной рекламной конструкцией, расположенной у дома №48 на проспекте Пионерском в Новокузнецке.

Что предшествовало, остается гадать. Или дрифт неудачный или скорость. По камерам они отьехали с паркоаки от дома быта и начали разгоняться (авторский стиль сохранен – прим. ред.) , сказано в тексте поста во "ВКонтакте".

На видео можно заметить и мужчину, который незадолго до аварии проходил по участку. По словам горожанина, ему очень повезло, поскольку "замешкавшись бы секунд на 5, то его бы не стало". В результате инцидента никто не пострадал, повреждения получили как машина, так и крыльцо торговой точки.


За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в ГИБДД Кемеровской области, где собеседник указал, что никакой информации о подобном происшествии в базе данных нет. Таким образом, можно предположить, что молодые люди предпочли не обращаться к стражам закона.

Видео: ВКонтакте / "ДТП Новокузнецка"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36797

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined