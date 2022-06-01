В Сети появилась информация о ДТП, произошедшем после "покатушек молодых ребят на тонированной приоре". Автор в сообщении указал, что на скорости автомобиль вылетел с проезжей части и столкнулся с массивным крыльцом аптеки, а также бетонной рекламной конструкцией, расположенной у дома №48 на проспекте Пионерском в Новокузнецке.

– Что предшествовало, остается гадать. Или дрифт неудачный или скорость. По камерам они отьехали с паркоаки от дома быта и начали разгоняться (авторский стиль сохранен – прим. ред.) , – сказано в тексте поста во "ВКонтакте".

На видео можно заметить и мужчину, который незадолго до аварии проходил по участку. По словам горожанина, ему очень повезло, поскольку "замешкавшись бы секунд на 5, то его бы не стало". В результате инцидента никто не пострадал, повреждения получили как машина, так и крыльцо торговой точки.

За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в ГИБДД Кемеровской области, где собеседник указал, что никакой информации о подобном происшествии в базе данных нет. Таким образом, можно предположить, что молодые люди предпочли не обращаться к стражам закона.