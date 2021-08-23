Молодые кузбассовцы во время прогулки выкрали алкоголь из магазина

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Кузбассовцы предстанут перед судом за похищение коньяка и четырех бутылок виски с прилавка магазина.

По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, в Новокузнецке двое 19-летних жителей Киселевска и их знакомый из южной столицы Кузбасса во время прогулки по городу повредили входную дверь местного супермаркета, а после проникли внутрь и похитили высокоградусный товар. Сумма причиненного ущерба составила более 3 000 рублей.

- Полицейские выяснили, что после совместного распития спиртного злоумышленники гуляли по городу, взломали дверь в супермаркет и похитили одну бутылку коньяка и четыре бутылки виски, которые впоследствии вместе употребили, - пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Следователем в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Теперь молодым злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области.

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