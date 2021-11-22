Молодые кузбассовцы устроили погром на городской аллее

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Мэр одного из городов Кемеровской области сообщила о вандалах, которые сломали скульптуры в прогулочной зоне.

Сегодня, 22 ноября, в социальных сетях появилось видео с камеры видеонаблюдения в Березовском. На кадрах видно, как двое молодых людей хулиганят на территории городской аллеи: один из злоумышленников толкает и пинает установленные фигуры, а второй снимает происходящее на телефон. В результате этих действий одна из фигур падает на землю.

‒ Очень грустно смотреть на такие поступки наших горожан, ‒ посетовала глава города Светлана Щегербаева, выложившая данное видео на своей странице в социальной сети.

Поведение молодых людей вызвало возмущение у местных жителей.

‒ Деградация 100% мозга, ‒ написали березовчане в комментариях к ролику.

Мэр отметила, что выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранители.

Видео: ВКонтакте / Светлана Щегербаева

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