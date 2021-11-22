Молодые кузбассовцы устроили погром на городской аллее

Сегодня, 22 ноября, в социальных сетях появилось видео с камеры видеонаблюдения в Березовском. На кадрах видно, как двое молодых людей хулиганят на территории городской аллеи: один из злоумышленников толкает и пинает установленные фигуры, а второй снимает происходящее на телефон. В результате этих действий одна из фигур падает на землю.
‒ Очень грустно смотреть на такие поступки наших горожан, ‒ посетовала глава города Светлана Щегербаева, выложившая данное видео на своей странице в социальной сети.
Поведение молодых людей вызвало возмущение у местных жителей.
‒ Деградация 100% мозга, ‒ написали березовчане в комментариях к ролику.
Мэр отметила, что выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранители.
Видео: ВКонтакте / Светлана Щегербаева
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