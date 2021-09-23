Молодые кузбассовцы получили условный срок за ловлю окуня

Районный суд Промышленновского района вынес приговор местным жителям, которые занимались незаконной рыбалкой. Следствие установило, что в мае 2021 года на реке Исток близ села Журавлево, мужчины 23 и 24 лет выловили более 400 окуней. Молодые люди использовали бредень для ловли в период нереста, чем нарушили законодательство и нанесли ущерб животному миру, оцененный в 207,5 тысяч рублей.

Суд признал кузбассовцев виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконный вылов рыбы, совершенный с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору", и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщает прокуратура Кемеровской области.

Мужчины полностью признали свою вину. Один из подсудимых возместил половину ущерба еще до вынесения приговора.