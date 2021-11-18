Молодые кемеровчане сдали на запчасти чужой автомобиль

Установлено, что двое кемеровчан, 16 и 20 лет, заметили в одном из городских дворов припаркованный автомобиль ВАЗ-2107, не оборудованный сигнализацией. Злоумышленники вскрыли машину отверткой и уехали на ней в Белово. Там молодые люди сдали транспортное средство на авторазбор, а полученные от сделки деньги поделили и потратили.

Правоохранители задержали злоумышленников и возбудили дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". В соответствии с санкциями статьи, максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Похищенный автомобиль вернули законному владельцу.