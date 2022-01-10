Молодые хулиганы устроили погромы в кемеровских дворах

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В городе Кемерово были замечены молодые вандалы, которые, по словам местных жителей, причастны к порче машин, подъездов и лавочек.

В сообществе во "ВКонтакте" жители областного центра разместили видеозапись, на которую попала группа молодых вандалов, устроивших погромы в одном из жилых дворов.


По словам автора поста, неизвестные портят припаркованные возле домов автомобили, двери подъездов, ломают лавочки. В комментариях пользователи Сети информацию о проделках хулиганов подтвердили.


Так, один из комментаторов сообщил, что однажды заметил толпу из восьми подростков, которые прыгали по машинам. При этом одного из малолетних злоумышленников горожанину удалось схватить с поличным и передать в руки стражей закона.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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