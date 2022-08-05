Молодой водитель устроил ДТП у ледового дворца в Кемерове

Кемеровчане сообщили в социальных сетях, что иномарка вылетела с дороги на Притомском проспекте. За подробностями происшествия корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово.

Правоохранители рассказали, что инцидент произошел утром 5 августа. Молодой человек 2000 года рождения двигался на машине Toyota Cresta по проспекту Притомскому. При выполнении маневра автомобилист не справился с управлением и съехал с дороги. По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет. По факту автоаварии проводится проверка.

Ранее жители кузбасской столицы поделились снимками с места происшествия.