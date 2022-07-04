Молодой водитель такси спровоцировал ДТП на кемеровском перекрестке

По данным кемеровских стражей закона, авария с участием такси произошла вчера в 16:05 на пересечении проспекта Октябрьского с бульваром Пионерским. Как оказалось, столкновение произошло из-за резкого маневра молодого водителя.

– Водитель, парень, 22 года, управляя автомобилем марки "Хендай" при выполнении поворота налево по зеленому сигналу светофора, не предоставил преимущество в движении встречному транспортному средству - автомобилю марки "Лада" под управлением водителя, мужчины, 39 лет, – уточнили AVOKADO в ГИБДД.

Стоит отметить, что автомобиль пассажирских перевозок – это белая иномарка. На кадрах, предоставленных редакцией VSE42.RU, видно, что от удара у машины поднялась крышка капота, а передний бампер оказался разбит, как и у второго автомобиля.

В результате ДТП травмы получили оба участника. Водителю "Хендай" была оказана разовая медицинская помощь, а вот владельцу отечественного авто медики назначили амбулаторное лечение.