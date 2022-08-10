Молодой водитель пострадал в жестком ДТП на перекрестке в беловском поселке

Установлено, что вечером в пгт. Грамотеино 38-летний водитель Citroen двигался по ул. Веры Волошиной и при переезде регулируемого перекрестка продолжил движение на запрещающий сигнал, из-за чего допустил контакт с Daewoo, за рулем которого находился 25-летний молодой человек. Он ехал на разрешающий сигнал светофора.

– В результате аварии травмы получил водитель Daewoo. Кроме того, разовая медицинская помощь потребовалась пассажирам авто Citroen, – уточнили AVOKADO в ГИБДД Кузбасса.

Инспекторы напомнили автолюбителям о необходимости проезжать перекрестки только на разрешающий сигнал светофорного объекта, предварительно убедившись в этом, чтобы не создавать помехи другим участникам движения.