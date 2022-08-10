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Молодой водитель пострадал в жестком ДТП на перекрестке в беловском поселке

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Вчера вечером около 18:00 в пгт. Грамотеино у дома №18 на улице Чкалова произошло жесткое ДТП с участием двух иномарок. Как оказалось, в результате аварии в больницу попал один человек.

Установлено, что вечером в пгт. Грамотеино 38-летний водитель Citroen двигался по ул. Веры Волошиной и при переезде регулируемого перекрестка продолжил движение на запрещающий сигнал, из-за чего допустил контакт с Daewoo, за рулем которого находился 25-летний молодой человек. Он ехал на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии травмы получил водитель Daewoo. Кроме того, разовая медицинская помощь потребовалась пассажирам авто Citroen, уточнили AVOKADO в ГИБДД Кузбасса.

Инспекторы напомнили автолюбителям о необходимости проезжать перекрестки только на разрешающий сигнал светофорного объекта, предварительно убедившись в этом, чтобы не создавать помехи другим участникам движения.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

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