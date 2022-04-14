Молодой водитель попал в больницу после ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе

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В Кемеровской области легковушка протаранила грузовик и получила критический урон. По данным кузбасских стражей закона, молодой водитель иномарки после ДТП попал в больницу.

В Сети в сообществе автомобилистов появилось сообщение о ДТП, которое произошло на 62 километре трассы Кемерово Новокузнецк. Судя по видео с места произошедшего, участниками аварии стали легковушка и грузовой транспорт.


В кузбасской ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что сигнал о происшествии поступил в 12:50 по местному времени.

Водитель Toyota Camry двигаясь со стороны города Кемерово в Новокузнецк не выбрал безопасную дистанцию для движущегося впереди "КамАЗ" с прицепом. В результате произошло столкновение транспортных средств, – сказал собеседник интернет-журналу.

Уточняется, что после столкновения в больницу попал 25-летний автолюбитель из иномарки, врачи назначили ему лечение. Характер полученных травм уточняется.

Видео: ВКонтакте / "ДТП | ЧП Кузбасс"

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