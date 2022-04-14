В Сети в сообществе автомобилистов появилось сообщение о ДТП, которое произошло на 62 километре трассы Кемерово– Новокузнецк. Судя по видео с места произошедшего, участниками аварии стали легковушка и грузовой транспорт.

В кузбасской ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что сигнал о происшествии поступил в 12:50 по местному времени.

– Водитель Toyota Camry двигаясь со стороны города Кемерово в Новокузнецк не выбрал безопасную дистанцию для движущегося впереди "КамАЗ" с прицепом. В результате произошло столкновение транспортных средств, – сказал собеседник интернет-журналу.

Уточняется, что после столкновения в больницу попал 25-летний автолюбитель из иномарки, врачи назначили ему лечение. Характер полученных травм уточняется.