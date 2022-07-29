Молодой водитель погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Кузбассе

Смертельное ДТП с "ВАЗ 2114" произошло в пятницу, 29 июля, около 10:10 на 150 км автодороги Р-255 Сибирь.

– 22-летний мужчина, управляя "ВАЗ 2114" при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении движущемуся по главной дороге грузовому автомобилю "Ивеко" и совершил столкновение, – уточнили журналисту AVOKADO в ГИБДД по Кузбассу.

Водитель "ВАЗ 2114" погиб на месте до прибытия медиков, а его 22-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести и доставлен в местную больницу.





Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что з нарушение правил проезда перекрестков предусмотрено наказание по ст.12.13 КоАП РФ "Нарушение правил проезда перекрестков" в виде штрафа в размере 1000 рублей.