Молодой водитель погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Кузбассе

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Сегодня 29 июля на одной из кузбасских трасс столкнулись отечественная легковушка и грузовик. Согласно данным ГИБДД, в результате аварии погиб один человек, а еще один оказался сильно травмирован.

Смертельное ДТП с "ВАЗ 2114" произошло в пятницу, 29 июля, около 10:10 на 150 км автодороги Р-255 Сибирь.

22-летний мужчина, управляя "ВАЗ 2114" при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении движущемуся по главной дороге грузовому автомобилю "Ивеко" и совершил столкновение, уточнили журналисту AVOKADO в ГИБДД по Кузбассу.

Водитель "ВАЗ 2114" погиб на месте до прибытия медиков, а его 22-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести и доставлен в местную больницу.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что з нарушение правил проезда перекрестков предусмотрено наказание по ст.12.13 КоАП РФ "Нарушение правил проезда перекрестков" в виде штрафа в размере 1000 рублей.

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