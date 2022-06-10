Молодой водитель без прав устроил ДТП у кемеровского поселка: пострадали трое

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В кемеровской ГИБДД журналисту интернет-журнала AVOKADO раскрыли подробности серьезного ДТП на дороге к поселку Улус. В результате происшествия три человека получили травмы.

По данным стражей закона, сигнал об аварии в районе кемеровского поселка Улус был получен вчера вечером в 20:05 четверг, 9 июня. Участниками столкновения стали отечественный ВАЗ 21102 и Mitsubishi.

21-летний водитель ВАЗ 21102 двигался в сторону поселка Улус. Предварительно, при обгоне он выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с иномаркой, – рассказали журналисту AVOKADO в ГИБДД.

Выяснилось, что молодой лихач не имел прав на управление транспортным средством. Сейчас он вместе с 28-летним пассажиром "японца" находится на стационаре. А вот 40-летнему владельцу иномарки назначено амбулаторное лечение.

Да!
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