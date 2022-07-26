Молодой водитель без прав погиб в Кузбассе при столкновении со столбом

В минувшие выходные 23 июля в городе Прокопьевск около 22:10 произошло смертельное ДТП: молодой парень на ВАЗ-2114 влетел в опору освещения, от чего и погиб. Как оказалось, серьезные травмы получил его пассажир 2000 года рождения, сейчас он находится в стационаре.

– Автомобилист 2002 г.р. за рулем "Лада 2114" двигался с ул. Есенина в сторону ул. 10-й микрорайон и совершил наезд на опору освещения. В результате аварии водитель скончался, – уточнили AVOKADO в ГИБДД по Кузбассу.

При этом у водителя оказался целый "набор" сопутствующих нарушений: отсутствие прав на управление транспортным средством, несоблюдение требований ОСАГО, оба ехали в авто не пристегнутыми ремнями безопасности.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, в том числе правил расположения транспорта на проезжей части. Также автолюбители обязаны иметь при себе документ о наличии права управления машиной, для своей безопасности пристегиваться еще до начала поездки.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что ГИБДД раскрыла подробности смертельного ДТП в кузбасском городе.