Молодой водитель без прав погиб в Кузбассе при столкновении со столбом

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В кузбасском городе на днях произошло страшное ДТП, в котором погиб молодой автомобилист, а его пассажир получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

В минувшие выходные 23 июля в городе Прокопьевск около 22:10 произошло смертельное ДТП: молодой парень на ВАЗ-2114 влетел в опору освещения, от чего и погиб. Как оказалось, серьезные травмы получил его пассажир 2000 года рождения, сейчас он находится в стационаре.

Автомобилист 2002 г.р. за рулем "Лада 2114" двигался с ул. Есенина в сторону ул. 10-й микрорайон и совершил наезд на опору освещения. В результате аварии водитель скончался, – уточнили AVOKADO в ГИБДД по Кузбассу.

При этом у водителя оказался целый "набор" сопутствующих нарушений: отсутствие прав на управление транспортным средством, несоблюдение требований ОСАГО, оба ехали в авто не пристегнутыми ремнями безопасности.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, в том числе правил расположения транспорта на проезжей части. Также автолюбители обязаны иметь при себе документ о наличии права управления машиной, для своей безопасности пристегиваться еще до начала поездки.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что ГИБДД раскрыла подробности смертельного ДТП в кузбасском городе.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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