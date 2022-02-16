+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Молодой уголовник "заработал" на драке у новокузнецкого ТЦ

0
Фото:  

Пьяный житель кузбасского города лишился почти 300 000 тысяч рублей после конфликта с уголовником у торгового центра.

О произошедшем конфликте стражам закона рассказал 39-летний потерпевший. Он отметил, что из-за ссоры лишился дорогостоящих часов, стоимость которых 100 тыс рублей, а также золотой цепи с подвеской. Общая сумма ущерба составила более 260 000 рублей.


В ходе расследования выяснилось, что накануне пьяный заявитель находился в одном из новокузнецких ТЦ, где у входа в здание вступил в словесный конфликт с неизвестным. После оскорблений неприятель несколько раз ударил местного жителя по лицу, после чего тот упал. Воспользовавшись ситуацией нападавший похитил имущество оппонента и скрылся.


Под подозрение попал 23-летний уголовник из Прокопьевска. Полицейские выяснили, что золотое украшение он продал прохожему за 13 000 рублей, а деньги потратил на алкоголь. Наручные часы оперативники обнаружили и изъяли в квартире его знакомого, который не знал, что они были похищены.


В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет семь лет лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33726

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined