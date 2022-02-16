О произошедшем конфликте стражам закона рассказал 39-летний потерпевший. Он отметил, что из-за ссоры лишился дорогостоящих часов, стоимость которых 100 тыс рублей, а также золотой цепи с подвеской. Общая сумма ущерба составила более 260 000 рублей.

В ходе расследования выяснилось, что накануне пьяный заявитель находился в одном из новокузнецких ТЦ, где у входа в здание вступил в словесный конфликт с неизвестным. После оскорблений неприятель несколько раз ударил местного жителя по лицу, после чего тот упал. Воспользовавшись ситуацией нападавший похитил имущество оппонента и скрылся.

Под подозрение попал 23-летний уголовник из Прокопьевска. Полицейские выяснили, что золотое украшение он продал прохожему за 13 000 рублей, а деньги потратил на алкоголь. Наручные часы оперативники обнаружили и изъяли в квартире его знакомого, который не знал, что они были похищены.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет семь лет лишения свободы.