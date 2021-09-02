Молодой ученый из Кузбасса обманул российские компании на 15 млн рублей

Так, в Сети обвиняемый разместил объявления об оказании услуг по производству модуля для обезвреживания и утилизации широкого спектра отходов. Текстом президента научно-производственной компании из Кузбасса заинтересовались сразу несколько представителей российских фирм.

Таким образом, молодому человеку удалось заключить договора на "поставку" оборудования с предприятиями из Крыма, Санкт-Петербурга, Татарстана, Томской, Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областей. Общая сумма выручки от сделок составила 15 миллионов рублей.

— Получив деньги, обвиняемый длительное время вводил клиентов в заблуждение, создавая видимость исполнения условий договора, однако обязательства не выполнил, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению, — рассказали в ГУ МВД.

В результате потерпевшие стороны обратились в суд с исками о возмещении ущерба. В настоящий момент на имущество обвиняемого наложен арест. Дела о мошенничестве и растрате по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 160 УК РФ будут рассмотрены Центральным районным судом Кемерова.