Молодой парень устроил поножовщину в кемеровском общежитии

Ночной конфликт молодых людей в Кемерове закончился приездом силовиков: один из горожан ранил оппонента холодным оружием. Вызвала правоохранителей консьержка, нажавшая на тревожную кнопку.

Прибывшие на место росгвардейцы заметили рядом с общежитием компанию из молодых людей, в которой находился 19-летний пострадавший. Бойцы оказали ему помощь и вызвали медиков на место происшествия. Раненного госпитализировали.

20-летний подозреваемый попытался скрыться от правоохранителей, однако его задержали. Пребывал горожанин на месте с признаками опьянения.

На место, как отметили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса, для дальнейших разбирательств прибыли сотрудники МВД.